В Мариуполе маршрутка врезалась в забор (Фото). Новости

Сегодня утром в Мариуполе на ул. Набережной произошло ДТП с участием маршрутного такси и иномарки. Белый автомобиль «Инфитини» остановился на светофоре, а ехавший сзади водитель маршрутного «Богдана» №153 поздно среагировал на дорожную обстановку.

Чтобы не врезается в иномарку, водитель свернул вправо, все же задев ее и снес забор. Обошлось без пострадавших. Забор на ул. Набережной сломан.

На месте работали сотрудники патрульной полиции. Из-за данного ДТП образовалась пробка длиной в несколько километров.