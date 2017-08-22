Мурал с украинской символикой появился в Покровске (Видео). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) на многоэтажке появился мурал с украинской символикой. Городские власти приурочили создание картины ко Дню Независимости Украины. Местные художники украсили полотно авторским рисунком. А коммунальщики дом заодно отремонтировали.
В цвета украинского флага верхние этажи дома по ул.Колосова перекрасили коммунальщики. Дорисовать мурал доверили местным художникам.
Александр с напарником рисовал мурал на высоте 4 метра. Эскиз художники подготовили специально к грядущим праздникам: полуметровые маки, пшеничные поля и птицы. «Хотим донести, что Украина – это цветущая страна, красивые девушки, маки, жито-пшениця», – объяснил художник.
Работали два дня. Использовали эмульсионную краску.
Покровчанам мурал понравился: «Красивее будет, веселее жить будет, по-моему так», «Хорошая. Красиво», «Мне цветок больше нравится».
Однако восторг горожан не разделяют жильцы дома. Стены четырехэтажки давно нуждаются в ремонте. Коммунальщики на жалобу жильцов отреагировали. Когда художники закончили рисовать, в дому подъехали строители. Ремонт начали с фундамента.
В мэрии говорят, дома в Покровске ремонтируют не только к праздникам. До начала отопительного сезона все аварийные здания в городе обещают отремонтировать. «Покровским городским советом в этом году выделено порядка 10 млн грн дополнительно к так называемому текущему жилому фонду. Выделены средства на выполнение текущего ремонта и капитального: цоколя, козырьки, и основное – кровля», – сообщил заместитель Покровского городского головы Дмитрий Гордиенко.
Городские власти и художники планируют украсить муралами не только многоэтажки, но и административные здания Покровска.
Источник: ТК «Донбасс»
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