Когда бахали – все боялись: Многодетная семья из Троицкого лишилась дома (Видео). Новости

Многодетная семья переселенцев из Троицкого (Луганская обл.) Рогозины сейчас проживают в поселке Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.).

В одной из комнат в доме семьи жить опасно для здоровья. «Вот видите у нас грибок по стенам, между прочим не только у нас. По всему дому идет по потолку. Я переживаю, что дети могут заболеть чем-то мало ли», – говорит мама Наталья Рогозина.

Хозяева квартиры не вынесли таких условий и уехали. Но семье переселенцев выбирать не из чего. Бежали из прифронтового поселка. «Мы буквально перед войной купили дом большой – 5 человек семья. И возле дома падало. Окна вылетели в одну сторону. Потом мост взорвался в Троицом. В другую сторону все повылетало. Стоит без окон, без дверей, и крыша естественно течет, потому что осколками все подроблено», – поделилась Наталья.

5-летний Ярослав тогда еще был совсем маленький. Но помнит все в деталях. «Страшно ночью, когда все спали бахают-бахают. Все боялись», – рассказал мальчик.

Кроме родных детей у Натальи еще племянник под опекой. Сестру год назад лишили родительских прав. Старшего брата забрал отец. Илью – ждал детский дом. «Дети голодные, холодные. Могла бросить их. По несколько дней они сидели в квартире. Лишили ее родительских прав окончательно и тогда уже занималась опекуном», – объяснила Наталья.

У мальчика – анемия. Каждые 3 месяца необходимо дорогостоящее обследование. Наталья нашла работу в местной пекарне, но зарплаты на все не хватает.

Многодетная семья получает 5 наборов выживания от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. На пункт выдачи идут с тележкой. Этих продуктов Рогозиным хватит надолго.

В Новолуганское мобильные волонтеры приезжают регулярно. В этот раз доставили более 900 наборов выживания.

Ровно 3 года назад – 22 августа 2014 года – в Мариуполь прибыла первая колонна Гуманитарного Штаба Рината Ахметова. Из логистического центра наборы выживания мобильными бригадами доставляют в самые горячие точки Донбасса. С того момента 304 автоколонны доставили более 131 тыс. тонн продуктов. За время работы штаба выдано 11 млн 840 тыс. наборов выживания.

Источник: ТК «Донбасс»

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