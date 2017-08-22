Депутаты Краматорска рассказали, зачем им нужны соцсети. Новости

В рамках проекта «Аттестация депутатов местных советов» общественная организация «Точка доступа» исследовала активность депутатов Краматорского городского совета в социальных сетях.

Выяснилось, что 33 из 42 депутатов (79% от общей численности состава городского совета) имеют страницы в социальных сетях, а именно в сети Facebook. В частности, распределение по политическим силам среди этих депутатов выглядит следующим образом:

«Оппозиционный блок» – 15 зарегистрированных в сети Facebook депутатов;

«Наш край» – 10 депутатов;

БПП «Солидарность» – 5 депутатов;

«Партия пенсионеров Украины» – 3 депутата.

Но только 24 из 33 (72%) активно общаются с гражданами с помощью комментариев и обратной связи. Постоянно отчитываются о своей работе, деятельности местного совета и публикуют декларации 9 из 33 (27%) активных депутатов. Имеют страницу Facebook, но не ведут никакого диалога и не публикуют информацию о своей депутатской деятельности 9 из 33 (28%).

Вообще не имеют социальной страницы 11 из 42 (21%) местных депутатов. В частности, Галина Дикая, Сергей Зеленский, Михаил Иоффе, Михаил Куприков, Алексей Малышев, Елена Омельченко, Виталий Рубайло, Наталья Савченко, Геннадий Суков, Надежда Титова, Владимир Тука. Все они являются представителями партии «Оппозиционный блок».

Чтобы узнать, почему определенные депутаты Краматорского городского совета не имеют аккаунтов в Facebook, команда ОО «Точка доступа» обратилась к ним с этим вопросом.

«Мой округ находится в непосредственной близости к работе. Избиратели часто обращаются ко мне, и для этого им не нужно ждать дня официального приема. Им достаточно прийти в мою приемную или позвонить на мобильный, потому что значительная часть людей знают мой личный номер», – озвучил аргументы Михаил Куприков.

«Не имею и все. Я предпочитаю встречаться лично с избирателями», – отметил Михаил Иоффе.

«Важным маркером депутатской работы является регулярное информирование избирателей о своей деятельности и двусторонняя коммуникация с гражданами. Социальные сети уже давно стали для большинства граждан привычной и удобной формой коммуникации. Поэтому использование депутатами местных советов подобных подходов во взаимодействии со своим электоратом – целесообразно и соответствует запросу времени. Таким образом депутаты получают возможность оперативно контактировать с жителями, выявляя насущные запросы общества», – считает руководитель проектов Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» (организации, которая инициировала соответствующую «аттестацию») Анастасия Матвиенко.

Депутат Владимир Ржавский, как активный пользователь соцсетей, охотно поделился своим мнением. «Для меня это оптимальный метод общения с избирателями, поскольку именно благодаря социальным сетям я могу проинформировать максимальное количество людей. Учитывая тот факт, что на приемы к депутатам приходит значительно меньшее количество людей, социальные сети предоставляют больше возможностей взаимодействия с электоратом. В частности, люди могут оставлять свои комментарии под публикациями, направлять свои обращения, экономя таким образом свое время: они могут делать это хоть ночью, хоть утром. В то же время, это удобно и для меня. Я могу оперативно реагировать на подобные запросы, и для того, чтобы получить ответ, людям не надо ждать. Социальные сети – это быстрая коммуникация», – отметил Владимир Ржавский.

Источник: АКМЦ

Читайте также: