Театр-переселенец из Луганска получил свою сцену (Фото). Новости

Сегодня, 22 августа, в Северодонецке (Луганская обл.) Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр празднует новоселье. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.
В открытии обновленного здания театра участвовал президент Украины Петр Порошенко.
«Помню, как ровно год назад я стоял здесь у заброшенного здания. Но не само помещение вызвало у меня желание его восстановить, а люди, которые покинув родные дома, приехали сюда творить, дарить радость и развивать духовность. Как бы ни было трудно строить в годы войны, мы это делаем. Потому что так делали наши деды и прадеды. Ибо история помнит победы и уважает сильных. Пусть театр и прилегающая территория станут любимым местом отдыха северодончан и гостей города!», – написал губернатор.
По информации пресс-службы ЛугОВГА, здание городского театра драмы около 15 лет находилось в аварийном состоянии. В 2015 году его передали в пользование областного театра, который в связи с вооруженным конфликтом в 2014 году был перемещен с временно неподконтрольного украинской власти Луганска в Северодонецк.
За два года театром были созданы 22 полноформатных спектакля, которые демонстрировались зрителям Луганщины и других городов Украины. За этот период театр стал лауреатом пяти международных и двух Всеукраинских фестивалей театрального искусства. В течение указанного времени постановки театра проходили на сценах Северодонецкого городского Дворца культуры и областного музыкального училища им. Прокофьева.
Отреставрированное здание расположено на бульваре Дружбы народов, 21.
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