«Каравай мира»: Части привезут в города Донбасса (Фото) . Новости

Сегодня, 22 августа, на открытии Сорочинской ярмарки представили «Каравай мира» весом 615 кг. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Каравай диаметром 6 м 93 см выпекался более недели четырьмя мастерицами из Харькова. На его изготовление ушло более 300 кг муки, более 60 кг изюма. Собрали изделие из отдельных 70 хлебов.

«Выпечка состоит из 14 тематических частей: карты единой и неделимой Украины, национального флага и герба-трезубца, изображения украинских полей и 11 городов с гербами», – говорится в сообщении.

Каравай получил рекорд в номинации «Самый тяжелый каравай». После фиксации рекорда Национальным реестром рекордов, тематические части передали мэрам городов и руководителям структурных подразделений горсоветов Мариуполя, Селидово, Одессы, Харькова, Белгород-Днестровского, Подольска, Константиновки, Северодонецка, Курахово и Дружковки.

Они поедут к детям-сиротам, переселенцам из зоны боевых действий и воинов АТО.

Как сообщалось ранее, коллектив хлебопеков Донбасса решил выпекать «Караваи мира», «пока не наступит мир».

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