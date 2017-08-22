Сегодня «нормандская четверка» поговорит о Донбассе. Главная

Телефонная конференция в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится сегодня вечером, 22 августа. Такой анонс озвучил президент Украины Петр Порошенко в ходе сегодняшнего визита в Луганскую область, передает «112.Украина».

«Уже через 3,5 часа (в 21:30, – прим.) в Киеве у меня состоится телефонная конференция в "нормандском формате", где мы будем акцентировать внимание и по усилению вооруженной миссии ОБСЕ, и относительно введения миротворцев ООН, и об объявлении режима прекращения огня с 25 августа или с 1 сентября, чтобы дети смогли наконец пойти в школу», – сообщил президент Украины.