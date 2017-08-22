Гройсман о сокращении получателей стипендий: Никто ничего снижать не будет. Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман против инициативы Министерства финансов по снижению количества получателей академических стипендий до 25% в 2018 году, передает «Интерфакс – Украина».

«Никто ничего снижать не будет, можете себе записать. Политику в сфере образования формирует Министерство образования и у него другая позиция», – сказал премьер журналистам, отвечая на вопрос об инициативе Минфина.

Гройсман отметил, что заинтересован в выплате академстипендии успешным в учебе студентам.

Отметим, что Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году – до 15%.