Электронные версии учебников для 9 класса теперь в свободном доступе. Новости

Министерство образования и науки Украины разместило в онлайн-доступе электронные версии учебников для 9 класса. С ними могут ознакомиться все учащиеся, в том числе школьники Донбасса. Об этом сообщается на сайте МОН Украины.

По информации Минобразования, в этом году впервые, вместе с отпечатанными учебниками у издательств закуплены электронные версии книг. «В свободном доступе для всех желающих есть полный комплект учебников для 9 класса по всем предметам, наименованиям и авторству, что закупались в 2017 году», – говорится в сообщении.

Электронные версии книг размещены на сайте Института модернизации содержания образования. Отмечается, что учебники для учащихся 9 классов общеобразовательных учебных заведений разделены в соответствии с учебными предметами. Так их гораздо быстрее и удобнее найти. Загрузить книги можно по ссылке.

По словам Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, это только первый шаг к тому, чтобы в дальнейшем ввести мультимедийные учебники. «В этом году во время плановой закупки новых учебников для 9 класса в тендерных требованиях мы прописали, что вместе с печатной версией издатель должен предоставить МОН электронную версию книги для свободного распространения. Нам надо еще много работать как над качеством содержания, так и над визуальным оформлением книг. Это лишь первый шаг к тому, чтобы впоследствии ввести полноценные мультимедийные учебники, значительно больше соответствующие потребностям и интересам современных детей, чем обычная бумажная книга», – отметила Гриневич.

Ранее МОН уже разместило в свободном доступе Хрестоматию современной украинской детской литературы для чтения в 1 – 4 классах. Она доступна на сайте Министерства.

В 2017 году всего было напечатано 228 наименований учебников для 9 класса. Общий тираж составил 8 млн 346 тыс. 347 экземпляр на сумму 328 млн 449 тыс. грн. В данный момент 23,7% общего тиража уже передано на доставку в областные книжные базы.

Напомним, с 2018 года украинские школьники будут учиться по новому ГОСТу Украины. Реформа начального образования предусматривает обучение вне школьных комнат.

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