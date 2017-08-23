Донецкий гимнаст завоевал «золото» на Всемирной Универсиаде. Новости

Украинский гимнаст Олег Верняев (на фото) выиграл золотую награду Всемирной Универсиады по спортивной гимнастике в многоборье. Об этом сегодня, 22 августа, на странице в Facebook сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

«Дааа!!! Золотооо!!! Олег Верняев – чемпион Всемирной Универсиады по спортивной гимнастике в многоборье! Поздравляем!!! Дальнейших успехов!», – говорится в сообщении.

XXIX Всемирная летняя Универсиада проводится в Тайбэе (Тайвань).

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев набрал 88,3 балла.

Отметим, что Олег Верняев родился в Донецке. В 2015 году стал первым украинским спортсменом завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике. В 2016 году стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро.

Напомним, на соревнованиях в Лондоне он завоевал золотую медаль в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

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