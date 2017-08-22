В «ДНР» пояснили перебои с мобильной связью. Новости

Перебои в работе мобильного оператора «МТС-Украина» («Vodafone») в некоторых района Донецка вызваны аварией на одной из станций. Об этом сегодня, 22 августа, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«По имеющейся информации, нарушена работа сегмента телекоммуникационной сети подвижной связи МТС». В результате чего, в настоящее время происходят отказы в предоставлении услуг мобильной связи в отдельных районах Донецка. Произошла авария на одном из центров коммутации абонентов мобильной связи», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что проблемы с работой украинского оператора «МТС» происходят в «ДНР» регулярно. Последний такой случай был отмечен 2 июля текущего года. Тогда перебои возникали из-за повреждения кабеля под городом Изюм Харьковской области Украины.

Ранее сообщалось, что жители неподконтрольного Донецка продолжают жаловаться на перебои или отсутствие связи единственного доступного в «республиках» украинского оператора «МТС-Украина» (Vodafone).

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