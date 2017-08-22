В «ДНР» уверяют, что починили MTC. Новости

Работа украинского мобильного оператора «МТС-Украина» (Vodafone) в Донецке восстановлена после перебоев, вызванных сегодняшней аварией. Об этом сегодня, 22 августа, заверяет «пресс-служба министерства связи ДНР».

«Поврежденная часть ядра подвижной (мобильной) связи сети МТС была восстановлена. Работа оператора в Донецке также восстановлена», – уверяет «министерство».

Отмечается, что сегодня сбои в предоставлении мобильных услуг «МТС-Украина» в некоторых районах Донецка были вызваны выходом из строя сегмента телекоммуникационной сети. «Произошла авария на одном из центров коммутации абонентов мобильной связи», – сообщает «министерство».

Работу оператора подтверждают и жители, отмечая в соцсетях:

Наталья: «МТС ожил)»;

Анатолий: «Уже работает, тоже отключен был»;

Виктория: «Связь есть»; .

Александр: «Своих по городу обзвонил – ко всем дозвонился»; .

Ирина: «Цветочный с 18:15 не было, только что смогла дозвониться».

Как сообщалось ранее, 22 августа жители Донецка жаловались на перебои или отсутствие связи единственного доступного в «республике» украинского оператора «МТС-Украина» (Vodafone).

Напомним, на неподконтрольных территориях остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

Как отметили в пресс-службе компании Vodafone, компания физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях. «У нас там никто не работает. Если, к примеру, отключают электрику, то базовые станции, естественно, не работают. Если включают, то и станции переподключаются. … Сеть работает автономно. Ресурс определенный есть, так как уже столько лет связь держится. Но оборудование, хоть и достаточно надежное, но без поддержки может давать сбой», – рассказала пресс-секретарь Виктория Рубан.

Как неоднократно сообщалось, сбои в работе МТС в «республиках» – уже регулярны.

Так, в «ДНР» очередные проблемы со связью наблюдались 19 мая. Затем связь прекращалась 5 июня, а наиболее продолжительный период отключения был 7-8 июня. Правда, в последнем случае пресс-служба Vodafone заявила, что причиной проблем с мобильной связью в «ДНР» и «ЛНР» стало повреждение неизвестными на подконтрольной Украине территории двух волоконно-оптических линий связи. Но проблемы со связью продолжились и в августе. По состоянию на середину августа проблемы со связью, как в Донецке, так и в Горловке, Макеевке и иных городах. Очередные перебои отмечены 22 августа.

В неподконтрольной части Луганской области на проблемы жалуются жители Луганска, а также Краснодона.

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