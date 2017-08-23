Исполком ФФУ проголосовал за проведение матча в Мариуполе. Новости

Подавляющее большинство членов исполкома Федерации футбола Украины поддержали проведение матча «Мариуполь» – «Динамо» в Мариуполе. Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко, сообщает пресс-служба ФФУ.

22 августа прошло заседание, на которое вынесли вопрос безопасности проведения предстоящего матча между «Мариуполем» и «Динамо». 28 из 30 членов исполкома поддержали решение провести матч в Мариуполе.

«Была дискуссия, высказывались различные мнения и предложения. Одна из которых: поединок первого круга провести в Киеве, другой – в Мариуполе. Но к этому решению должны прийти обе команды. Должен быть соблюден принцип равенства сторон. Если клубы договорятся, ФФУ и УПЛ всегда пойдут им навстречу. И сегодня никто не запрещает обеим командам решить этот вопрос, не вынося его в публичную плоскость», – отметил Андрей Павелко.

«Проведение матчей в Мариуполе уже доказало, что украинские спецслужбы и правоохранители достойно справляются со своими обязанностями. Но требовать от них каких-то дополнительных гарантий безопасности не стоит. В виде документа их не может предоставить никто во всем мире. Такого понятия вообще не существует», – добавил он.

Напомним, вице-президент ФК «Динамо» Андрей Мадзяновський заявил, что «Динамо» не поедет на матч в Мариуполь. Кроме того, «Динамо» готово обратиться в Международный спортивный суд в случае, если команде засчитают техническое поражение.

Как сообщалось ранее, подразделения полиции Мариуполя способны обеспечить надлежащую безопасность и порядок во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги на стадионе «Ильичевец».

Как отмечалось, на сайте ФК «Динамо» были опубликовали документы, в которых силовые структуры Украины убеждают киевский клуб не ехать в Мариуполь.

Напомним, что внимание к матчам в Мариуполе приковано в связи со скандалом: после выхода в Премьер-лигу ФК «Мариуполь» часть игр должна пройти в Мариуполе. В этой связи представители киевского ФК «Динамо» и львовского ФК «Карпаты» наотрез отказались ехать играть в Мариуполь на календарные матчи. Такое решение поясняется отсутствием гарантий безопасности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин лично прогарантировал безопасность футболистов, напомнив, что Мариуполь – один из десяти самых безопасных городов Украины. Но заместитель гендиректора ФК «Динамо» Сергей Мохник заявил, что позиция клуба категорична: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень». Он отметил, что «если ничего не изменится, нужно определить резервный стадион. "Динамо" готово сыграть на "Днепр-Арене"».

Позицию клуба подтвердил и вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.

При этом в июне в Мариуполь приехали представители «Динамо» и «Карпат», чтобы лично проверить вопросы безопасности.

Несмотря на это, 16 июля в Мариуполе прошел первый матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Украины по футболу. ФК «Мариуполь» принимал ФК «Верес» (Ровно).

Правоохранители обеспечили безопасность мероприятия, отметив, что игра между ровенской и мариупольской командами прошла без нарушений общественного порядка.

17 августа Федерация футбола Украины приняла окончательное решение: матч между командами «Мариуполь» и «Динамо» (Киев) будет проходить 27 августа в Мариуполе, на стадионе «Ильичевец». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В свою очередь «глава ДНР» Александр Захарченко заверил, что распорядился не обстреливать мариупольское направление в период футбольных матчей.

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