Инна Козырь: Купи у бабушки… в Донецке (Фото). Главная

Стихийная уличная торговля в Донецке всегда была головной болью городских властей. Не эстетично, антисанитарно, мусорно, нет поступлений в казну, и т. д. Боролись с ней нещадно, потом все затихало, потом борьба начиналась снова. Но в большинстве случаев это было безуспешно. Бабушки (а в основном они были представителями торгующей стороны) появлялись снова и снова, меняли дислокацию, возвращались на старые места, но упорно выходили на неравный бой с представителями власти.

Но были периоды, когда такая уличная торговля была спасением для жителей города. Помнится, в суровые 90-е годы предприимчивые бабушки наладили небольшой, как сейчас бы сказали, бизнес. Гастрономы тогда работали до семи вечера. Очень немногие – до восьми, и единицы (например, гастроном «Москва») – до десяти. Бабушки покупали хлеб, буханок десять-двенадцать, занимали позицию на конечных остановках, на пересадочных пунктах с одного транспорта на другой и с небольшой наценкой предлагали свой товар людям, которые в силу различных обстоятельств не успели до закрытия магазина.

Тоже самое происходит и сейчас. Люди бегут с работы, рынки уже давно не работают, магазины в нынешнем Донецке закрываются в шесть вечера, супермаркеты работают до девяти, но это если у тебя они по пути. И тут на помощь приходят бабушки, реже – дедушки, тетушки. Пучок зелени на салат, кулечек каких-нибудь овощей или фруктов, баночка солений, букетик для любимой. Спасение…

Сейчас в Донецке стихийная торговля, конечно, увеличилась. Не так массово, но бабушек стало чуть побольше. Да это и понятно. Время непростое. В основном, продают выращенное самими. Зелень, овощи, фрукты. Если и перепродают что-то купленное на рынке, то как их за это судить? Жить то надо. Да и объемы-то мизерные.

Сегодня более-менее лояльно относятся к таким продавцам. В 2015-м была свидетелем того, как на железнодорожном рынке попытались переместить торговцев, занимавших тротуар и часть дороги около церкви, на рыночную территорию. В конце концов, для «стихийников» отвели территорию бывшей стоянки такси. На этом страсти улеглись.

Стихийные рыночки в основном «работают» на конечных остановках: троллейбуса №8 («Изумруд»), на троллейбусном кольце на улице Горького, на площади Коммунаров. На пересечении маршрутов: на Ветке, около ОЦКБ, на Бакинских.

Еще раз повторю: таким уж массовым это явление в нынешнем Донецке назвать нельзя. А какие-то большие деньги на этом не заработаешь.

Помните, где-то в 2015-м Интернет захлестнула акция «Купи у бабушки». Нужно было у старушек на улицах покупать ягоды, овощи, цветы, которые они вырастили на своих огородах. При этом не торговаться и не брать сдачу. Но также одно из условий: выложить фото в сеть и указать хештег. И понеслась… Селфи, лайки, смайлы… И затихло…

Я никогда не участвую в акциях, флешмобах. Меня не прельщает их некая показушная разовость. Я просто всегда, а в военные годы особенно, покупаю у бабушек.

Инна Козырь, Донецк, для РПД «Донецкие новости»

Фото автора, Донецк август 2017 г.