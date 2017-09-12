«Суд ДНР»: Иски о взыскании коммунальной задолженности рассматриваем без присутствия должника. Новости

За последние полгода в «суды ДНР» выросло количество обращений от поставщиков коммунальных услуг – от энергетиков и теплосетей до эксплуатационщиков. Об этом сообщает пресс-служба «верховного суда ДНР» в комментариях местной газете.

В большей степени это вызвано тем фактом, что предприятия теплоэнергоснабжения только недавно были переданы в «республиканское» управление, а «прежние призывы руководства республики не платить в Украину за тепло и электроэнергию многие граждане восприняли как призыв не платить вообще».

Отмечается, что в «республике» с пониманием относятся к тому, что сегодня многие жители не оплачивают коммунальные услуги. У кого-то не хватает средств, кто-то выехал за пределы региона. «Но кое-кто продолжает печальную традицию неоплаты – у некоторых ответчиков долги накапливались десятилетиями, то есть задолго до всех форс-мажоров, до войны. И если долги перед коммерческими банками – это все-таки просто уменьшение прибыли данных структур, то долги перед коммунальщиками – это прямое недофинансирование одной из важнейших сфер нашей с вами жизни», – поясняет пресс-служба.

Как уточнила «глава судебной палаты по гражданским делам верховного суда Донецкой народной республики» Лилия Резникова, одним из возможных видов взыскания задолженностей по коммунальным платежам является обращение коммунальных организаций в «суд» с заявлением о выдаче «судебного приказа». «Такое заявление рассматривается судом в течение трех дней без вызова в суд должника. После выдачи судебного приказа суд не позднее следующего дня высылает его копию должнику»,– прокомментировала Резникова.

Он подчеркнула, что должник имеет право в течение 10 дней со дня получения копии «судебного приказа» обратиться в «суд» с заявлением о его отмене.

«Не следует забывать, что в соответствии со ст. 373 ГПК Украины при наличии обстоятельств, которые затрудняют исполнение решения (болезнь должника или членов его семьи, стихийные бедствия и др.), по заявлению государственного исполнителя или по заявлению стороны суд, который выдал исполнительный лист, может рассмотреть вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения судебного решения», – резюмировала Резникова.

Как сообщалось ранее, в частности, в Донецке жителей, имеющих задолженность по оплате за воду, начали отключать от услуг водоснабжения. А в Макеевке начаты отключения должников по оплате за газ.

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