В Покровске 6-летний ребенок выпал из окна. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) 6-летний ребенок выпал из окна 4 этажа. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Ребенок с многочисленными травмами доставлена ​​в Покровскую центральную районную больницу. В отношении родителей начато уголовное производство. «Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Покровского отдела полиции из приемного покоя медицинского учреждения около 21.00. В ходе проверки было установлено, что ребенок находился в спальной комнате 4-го этажа. В это время его 40-летняя мать, оставив мальчика без присмотра, готовила на кухне ужин. Окно было открыто, и мальчик, пытаясь посмотреть на улицу, выпал», – говорится в сообщении.

Соседи, которые находились во дворе дома сразу вызвали скорую помощь. Сейчас мальчик с многочисленными травмами головы и переломами ребер был доставлен в больницу. В настоящее время его состояние медики оценивают как тяжелое.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.



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