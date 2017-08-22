«Мирное лето – детям Донбасса»: 129 ребят отдохнули в лагере «Альбатрос». Главная

21 августа в лагере «Альбатрос», который расположен в Херсонской области, завершилась последняя смена. 129 детей в рамках проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса» отдохнули и оздоровились на берегу Азовского моря в поселке Стрелковое. Многие из ребят приехали из городов и сел, находящихся на неподконтрольной территории Донбасса, в «серой зоне», поэтому не понаслышке знают, что такое война. Об этом сообщает пресс-служба Штаба.

В лагере «Альбатрос» дети не только весело проводили время, но и прошли психологическую реабилитацию. С ними работали опытные психологи, которые через игровые активности, мастер-классы и арт-терапию помогли ребятам справиться с пережитыми страхами и тревогами. От Гуманитарного штаба было три психолога, каждый из них прошел обучение по программе «Травма войны».

«Нашим ребятам крайне необходим отдых вдали от грохота снарядов. Это даёт им возможность поверить в то, что детство может быть спокойным, мирным, полным радости и беззаботности. Именно таким должно быть начало жизни каждого человека. Психологи Штаба прилагают все усилия для того, чтобы стабилизировать психоэмоциональное состояние детей, повысить у них стрессоустойчивость и снизить уровень тревоги и страха», – рассказала Марина Сорокина, координатор Психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Помимо психологических тренингов, дети в лагере играли в футбол, участвовали в разнообразных квестах, купались в море и просто общались в доброй, дружеской атмосфере.

«Проект "Мирное лето – детям Донбасса" организуется для ребят, проживающих в прифронтовой зоне на Донбассе. Этим детям очень важно отдохнуть и расслабиться, постараться забыть те ужасы, которые им довелось увидеть. Для этого Фонд Рината Ахметова привлек лучших специалистов, которые помогают детям справиться со стрессами и перебороть страхи. Лето завершается, а вместе с ним – и проект "Мирное лето – детям Донбасса". В этом году в наших лагерях отдохнули 472 ребенка. А за все время существования проекта на отдыхе побывало порядка 3500 детей», – рассказал Андрей Хворостянко, менеджер программ и проектов Гуманитарного штаба Рината Ахметова.