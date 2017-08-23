Донецк: В «ДонМаке» на Южном (Фото). Главная

В Донецке продолжают работать фаст-фуды «ДонМак», открытые на базах «МакДональдса». Одно из таких кафе расположено в районе автовокзала «Южный».

Посетители отмечают, что хоть и конец августа, но днем в городе из-за жары и, в том числе, из-за отпусков людей мало. Поэтому кафе полупустые, от этого плюс – кассы все свободны, столики тоже.

«Взяли мы перекусить – все это стоит 400 руб. (175 грн): 2 колы по 0,5 л, 1 лимонад 0,5 л, 1 средняя картошка-фри, 3 гамбургера», – поделился Андрей.

Августовские цены:

Чизбургер – 58 руб. (25 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР»);

ДаблЧизбургер – 115 руб. (50 грн);

БикМак – 130 руб. (57 грн);

ФишМак – 125 руб. (54 грн);

Наггетс куриные: 6 шт. – 95 руб. (41 грн), 9 шт. – 130 руб. (57 грн);

Картофель фри: малый – 55 руб. (24 грн), стандарт – 75 руб. (33 грн);

Картофель по-деревенски: малый – 60 руб. (26 грн), стандарт – 80 руб. (35 грн);

Пирожок – 60 руб. (26 грн);

Мороженое – 50 руб. (22 грн);

Мороженое рожок – 30 руб. (13 грн);

Кофе Американо: 200 мл – 65 руб. (28 грн), 300 мл – 85 руб. (37 грн);

Кофе Капучино: 200 мл – 65 руб. (28 грн), 300 мл – 85 руб. (37 грн).

Уточняется, что фаст-фуд работает до 21:00, а автораздача – до 22:00.

Как отмечалось ранее, в июне в «ДонМаке» на «Южном» произошел пожар.

«Бывшими ресторанами "Макдональдс", которые после начала войны обстреливали, сегодня руководит другой владелец. Фаст-фуд переименовали в "ДонМак", но в остальном там все так же, как и прежде: интерьер, форма персонала и вкус еды. Днем полно народу. В Донецке хоть и создают "народную республику", но люди по-прежнему хотят чизбургеров и картошки фри», – писало чешское издание «iDNES.cz».

«Невероятный казус произошел с "ДонМаком". Изначально его хотели назвать МакДоном, но вовремя убоялись неприличных ассоциаций. "ДонМак" абсолютно идентичен международной сети американских закусочных. Продукцию он получает с ростовской фабрики бренда, полиграфию для упаковок печатают здесь. Еще год назад в "ДонМаке" забывали класть сыр в чизбургер, и цены были атомные, а потом как-то все выровнялось и наладилось», – отмечал российский журналист Дмитрий Стешин по итогам апрельского посещения Донецка.