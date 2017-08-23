Заявление «нормандской четверки» по Донбассу. Главная

Поздним вечером 22 августа состоялся телефонный разговор глав стран «Нормандского формата»: Президента Украины, Президента Франции, Федерального канцлера Германии и Президента России. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

По результатам телефонного разговора главы государств Нормандского формата согласовали совместное заявление.

Заявление лидеров Нормандского формата

по результатам телефонного разговора

Главы государств и правительств Нормандского формата – Украины, Франции, Германии, России провели телефонный разговор 22 августа 2017 года.

Они выразили решительную поддержку запланированного на 23 августа с.г. решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.

Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации с безопасностью в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса.

На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную приверженность дальнейшей имплементации Минских договоренностей.