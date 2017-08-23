Россия озвучила, куда поставляет уголь из «ЛНР» и «ДНР». Главная

Закупаемый Россией в «ДНР» и «ЛНР» уголь потребляется на Новочеркасской ГРЭС, а также идет транзитом через российскую территорию на экспорт. Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, передают российские СМИ.
«Потребляется на Новочеркасской станции, а основной объем транзитом через территорию России идет на экспорт», – сказал он, отвечая на вопрос о поставках угля из неподконтрольной украинской власти части Донбасса в Россию.
Яновский не уточнил, о каких объемах экспорта идет речь.
Напомним, ранее заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров заявлял, что часть экспортируемого из «ДНР» и «ЛНР» угля может потребляться Турцией. «ДНР и ЛНР экспортируют свой уголь в третьи страны, возможно, Турция – одна из них. В Россию поставки угля не осуществляются, у России нет потребности в угле», – сказал Назаров.
В июле «глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что для сбыта угля «Донецкая народная республика» подписала новые контракты, в том числе, и со странами Европы, а также Турцией.
В начале же марта после «национализации» угольные шахты на территориях «ДНР» и «ЛНР» прекратили поставки угля в Украину, переориентировавшись на российский рынок.
«Глава ДНР» Александр Захарченко заявлял, что 14 марта были поставлены в Россию первые 95 вагонов с углем. Он отмечал, что полностью процесс поставок начнет работать в течение двух месяцев.
Также «Л/ДНР» озвучили свои намерения поставлять уголь в Крым. «Крыму нужен наш уголь и металл. Республики Донбасса нуждаются в продуктах питания и винах, производимых в Крыму», – отметилЗахарченко.
В свою очередь «глава ЛНР» Игорь Плотницкий также сообщил, что «республика» за 2 года намерена отправить в Крым 3,5 млн тонн угля. «У нас заключен контракт, он действует. Это реальные вещи, которые происходят уже», – сказал он.
Читайте также:
- «Глава ДНР»: По сбыту угля уже подписаны контракты со странами Европы и Турцией
- Уголь «Л/ДНР» может закупать Турция, – Минэкономразвития РФ
- Украина предупреждает страны о возможном нелегальном угле из «Л/ДНР»
- ДТЭК фиксирует попытки незаконной продажи угля с неподконтрольного Донбасса
- Беларуси уголь «ЛНР» не нужен, – белорусский вице-премьер
- В Минэнергоугля хотят конфисковывать уголь из «Л/ДНР»
- В Краматорске выясняли, попадает ли к ним уголь из «Л/ДНР»
Комментарии