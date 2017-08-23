Россия озвучила, куда поставляет уголь из «ЛНР» и «ДНР». Главная

Закупаемый Россией в «ДНР» и «ЛНР» уголь потребляется на Новочеркасской ГРЭС, а также идет транзитом через российскую территорию на экспорт. Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, передают российские СМИ.

«Потребляется на Новочеркасской станции, а основной объем транзитом через территорию России идет на экспорт», – сказал он, отвечая на вопрос о поставках угля из неподконтрольной украинской власти части Донбасса в Россию.

Яновский не уточнил, о каких объемах экспорта идет речь.

Напомним, ранее заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров заявлял, что часть экспортируемого из «ДНР» и «ЛНР» угля может потребляться Турцией. «ДНР и ЛНР экспортируют свой уголь в третьи страны, возможно, Турция – одна из них. В Россию поставки угля не осуществляются, у России нет потребности в угле», – сказал Назаров.

В июле «глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что для сбыта угля «Донецкая народная республика» подписала новые контракты, в том числе, и со странами Европы, а также Турцией.

В начале же марта после «национализации» угольные шахты на территориях «ДНР» и «ЛНР» прекратили поставки угля в Украину, переориентировавшись на российский рынок.

«Глава ДНР» Александр Захарченко заявлял, что 14 марта были поставлены в Россию первые 95 вагонов с углем. Он отмечал, что полностью процесс поставок начнет работать в течение двух месяцев.

Также «Л/ДНР» озвучили свои намерения поставлять уголь в Крым. «Крыму нужен наш уголь и металл. Республики Донбасса нуждаются в продуктах питания и винах, производимых в Крыму», – отметилЗахарченко.

В свою очередь «глава ЛНР» Игорь Плотницкий также сообщил, что «республика» за 2 года намерена отправить в Крым 3,5 млн тонн угля. «У нас заключен контракт, он действует. Это реальные вещи, которые происходят уже», – сказал он.

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