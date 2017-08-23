Аброськин о событиях 2014 года: Я приехал в Мариуполь во время боя . Новости

О том, как развивались события на Донбассе в 2014 году, рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины, генерал полиции III ранга Вячеслав Аброськин, ранее занимавший должность начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Об этом сообщает «Обозреватель».

На Донбассе в 2014 году, по словам Аброськина, хорошо сработал «ужастик» о «Правом секторе». В Славянске в апреле 2014 года подростки укрепляли здание исполкома мешками с песком. Были фанатично убеждены, что на город идут колонны «правосеков» и будет штурм.

«Сейчас могу сказать, что мифы и всяческие страшилки о Яроше создавали заинтересованные спецслужбы РФ», – сказал Вячеслав Аброськин.

В какой-то момент, по его словам, на Донбассе стали появляться представители России.

«Это были сотрудники Министерства внутренних дел РФ. Они не осуществляли силовой захват, но заходили и предлагали поговорить. Мол, кто хочет – оставайтесь. Я понял, что пора уезжать», – рассказал генерал.

Апрель-май будущий заместитель главы Национальной полиции Украины проработал в столице, входил в группу по расследованию событий на Майдане.

«А в июне меня отправили в Донецкую область заниматься организацией работы по борьбе с диверсантами, террористами, сепаратистами и т. д. – всем тем, что на тот момент происходило. Я приехал в Мариуполь во время боя, в котором принял участие по задержанию тех, кто оказывал сопротивление и привлечению их к уголовной ответственности. И с "Азовом" там познакомился – у нас до сих пор прекрасные отношения. Считаю их одним из элитных подразделений Национальной гвардии Украины», – сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины.

Рассказал Аброськин и о Юрии Голубане.

«С Юрием Голубаном я познакомился в Марьинке в 2014 году. Кажется, зимой. В составе полка "Киев-1" он принимал участие в освобождении Марьинки. Я его встретил в тот момент, когда шли активные боевые столкновения. Не просто встретил на улице: я видел, как он принимал участие в сдерживании террористов при наступлении на Марьинку. В 2015 году там же видел его несколько раз», – рассказал он.

«А потом, уже в 2016 году, мы создавали у себя спецподразделение (при ГУНП в Донецкой области) из числа добровольцев из "Тумана", "Артемовска" и "Грифона". И мы искали человека, который будет "делать" спецназовцев, готовить людей. Я вспомнил о Голубане. Через общих знакомых, волонтеров нашел его и попросил приехать, послужить в Донецкой области. В тот момент он находился в Киеве, в полку "Киев-1"», – продолжил Аброськин.

Голубан приехал и на пустом месте создал спецподразделение.

«Ребята за ним "дрожали", потому что они у него многому научились: заходить по веревкам в окна, ложиться под танк, захватывать преступника, ну и диверсионной работе. Он в этом действительно специалист», – сообщил Аброськин.

Читайте также: