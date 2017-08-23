Как дончане вместо «Тануки» в «Адачи» ходят (Фото). Новости

Жители Донецка Игорь и Наталья Полтавец посетили недавно открывшийся в городе ресторан паназиатской кухни «Адачи».

Напомним, «Адачи» открыли в районе старого Планетария на базе ресторана японской кухни «Тануки», по адресу Артема, 134.

По словам Игоря, они с Натальей посетили много заведений в городе и им интересно лично побывать в новом месте. Этот ресторан работает пока в тестовом режиме.

Наталья прошла по заведению и показала его изнутри. «Бар очень большой. Выбор большой и все есть. Все чисто, комфортно, уютно», – прокомментировала она.

Есть большая летняя площадка. Но там душно.

Также – кальянный бар. «Цены на кальян приятные, хорошие. В целом хорошо, мне нравится», – отметила Наталья.

Показала Наталья и туалет: «Красивый и приятный туалет. Все в стиле. Все, что нужно, есть. Все чисто и аккуратно». Она отметила, что здесь установлен большой аквариум.

Пара заказала роллы и запеченные мидии. Из напитков – коктейли «Пина Колада» и молочный (милкшейк). «На вид очень вкусно и красиво. Достойно», – прокомментировал Игорь.

По его словам, меню удобное. Есть иллюстрация блюда, что облегчает выбор.

Также в ресторане есть сервис вызова. «Наконец-то это появилось в наших заведениях. Не нужно кричать через весь зал или подавать сигналы взглядом. Все культурненько – захотел, никто тебя не беспокоит, нажал, пришли», – сказал Игорь.

Подводя итого посещения, Игорь поделился впечатлениями: «Все очень приветливые. Замечательная вовремя подача. Вкусная кухня. Ставим плюс. Все удачно».

За свои блюда пара заплатила 1550 рублей (674 грн по курсу рубля к гривне, установленного «центральным республиканским банком ДНР» – 2,30 по состоянию на 23.08.2017).

Как сообщалось ранее, несмотря на высокопарное уточнение, что «Адачи» – это паназиатский ресторан, на деле это оказался обычный ресторан японской кухни, но с достаточно разнообразным меню.

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