«ДНР»: Нас Украине не заглушить. Новости

В «ДНР» считают, что украинская сторона безнадежно проигрывает и «войну вышек», и противостояние технологий с «Донецкой народной республикой». «Республика» продолжает успешное телевещание на территорию Донбасса, подконтрольную Киеву. Об этом рассказал «министр связи ДНР» Виктор Яценко, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

По словам Виктора Яценко, с технической точки зрения, вещание «республики», как считает Киев, безусловно, угроза.

«Поэтому они вынуждены что-то людям сообщать, так как граждане имеют возможность принимать наши телеканалы в цифровом формате, некоторые даже в HD-качестве, чего нет у украинской стороны. Поэтому они и обещают те или иные средства по нейтрализации нашего вещания», – рассказал Яценко.

Как он считает, технически реализовать это достаточно сложно, но можно.

«Для этого требуется другой подход, ведь на Карачуне они банально распилили деньги и не реализовали на них ту вышку, которая была в свое время снесена. Они не реализовали действительно современные передатчики для той вышки, которую построили. Все эти истории, что они нас будут "глушить" как-то локально в каких-то городах какими-то примитивными ноу-хау устройствами – это, конечно же, ересь», – утверждает «министр связи ДНР».

При этом он отметил, что телевышки «ДНР» покрывают всю Донецкую область, также в Днепропетровской области – в Павлограде видно. Особенно, если антенна находится на высоте 9-этажного здания. Такая же ситуация и в Изюме Харьковской области.

«Мы делаем социологические опросы людей, которые перемещаются, которые проживают на той стороне. Нас смотрят. Не могу сказать, что колоссальная цифра, но 10% респондентов смотрит наше телевидение, причем, в каждом городе Донецкой области», – сказал Яценко.

«В цифровом вещании мы уже есть», – добавил он.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Как ранее заявляли в «ДНР», в апреле была налажена трансляция «республиканских» и российских телеканалов на 32 подконтрольных Украине города. Для этого были запущены 2 радиостанции общей стоимостью 33 млн руб. (16 млн грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР»).

При этом и.о. генерального директора украинского Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) Александр Богданов акцентирует, что заявления «ДНР» и «ЛНР» о покрытии своими частотами слишком преувеличены. «Действительно, с захваченных радиотелевизионных станций (Донецк, Торез, Луганск, Ровеньки) ведется телерадиовещание. Радиус действия телевизионной станции РТПС Донецк (мачта 360 м) достигает 100 км. При этом покрывается и часть территории, подконтрольной правительству Украины. Кроме Донецкой и Луганской области, Днепропетровская и Запорожская области покрываются очень мало, в основном некоторые населенные пункты на границе с Донецкой областью, в зависимости от рельефа и лишь некоторыми мощными передатчиками», – сказал Богданов.

Он отметил, что с 2015 года на востоке Украины установлено дополнительно более 70 телевизионных и радиовещательных передатчиков, что кардинально улучшило ситуацию с приемом украинских телерадиопрограмм, в том числе и в цифровом формате.

Но Богданов признал, что проблема еще в том, что в Украине на данный момент нет 15 радиостанций, которые были бы готовы ставить передатчики, фидеры и антенны на линии разграничения. Поэтому бороться с сигналом с неподконтрольной территории практически невозможно, так как нет достаточного количества станций, которые смогли бы заполнить радиочастотный диапазон Донбасса.

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