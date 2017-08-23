В ОБСЕ подтвердили информацию о ранении жительницы Ясиноватой. Новости

Пожилая жительница неподконтрольной украинским властям Ясиноватой получила ранение вечером 20 августа. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по состоянию на 21 августа.

«Наблюдатели уточняли сообщение о жертве среди гражданского населения. При посещении больницы в Ясиноватой наблюдатели в сопровождении офицера Вооруженных сил Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации (СЦКК), где видели женщину (в возрасте 67 лет) с бинтовыми повязками на шее. По ее словам, она получила рваную рану, когда 20 августа, в 18:50, пуля разбила окно ее дома по адресу: ул. Тимирязева, 5 в Ясиноватой», – сказано в отчете.