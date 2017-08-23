В «ДНР» продолжают интересоваться содержимым автомобилей ОБСЕ. Новости

Представитель незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» потребовал от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ предоставить доступ к прицепу автомобиля СММ для проведения досмотра. Наблюдатели Миссии отказались выполнить данное требование, сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 августа.

«Член "ДНР" остановил патруль Миссии на блокпосте, расположенном на автотрассе Н15 возле комбината "Каргилл" в подконтрольном "ДНР" пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка), и не пропускал патруль Миссии далее, если ему не разрешат провести осмотр прицепа транспортного средства СММ. Команда Миссии отказалась выполнить это требование и, развернувшись, проинформировали об этом инциденте СЦКК», – сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, в последнее время представители НВФ «ДНР» неоднократно требовали от представителей СММ ОБСЕ предоставить доступ к автомобилям патрулей Миссии для проведения досмотра. В частности, 19 и 20 августа подобные инциденты происходили в районе неподконтрольной украинским властям Горловки.