В неподконтрольной Горловке медики отказались общаться с наблюдателями ОБСЕ. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) медицинские работники отказались предоставить наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию о жертве среди гражданского населения. Представителям Миссии было рекомендовано обратиться к представителям «ДНР» в неподконтрольном украинским властям Донецке. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 августа.

«Когда наблюдатели посетили больницу в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), чтобы уточнить сообщение о жертве среди гражданского населения, медработники больницы отказались предоставлять какую-либо информацию, порекомендовав наблюдателям обратиться к членам "ДНР" в Донецке», – сообщили в ОБСЕ.