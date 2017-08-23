У переселенцев есть 4 проблемы, – Тарута. Главная

3 года прошло с тех пор, как из Донбасса люди начали массово выезжать в мирные области. Переехав, многие столкнулись с валом проблем, которые большинству не удалось решить до сих пор. Есть ряд вариантов их решения. О том, что делать и как помочь переселенцам, рассказал нардеп и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута, передает «Сегодня».

По словам Сергея Таруты, у переселенцев есть 4 проблемы: сложности с пенсиями и соцвыплатами, жилье, отсутствие избирательного права и трудности на КПП.

«Я сразу предлагал создать временную спецкомиссию по стабилизации ситуации, но вопрос не решили. Позже появилось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, но этого недостаточно. Я инициировал создание парламентской площадки "Будущее Донбасса". Она переросла в межфракционное объединение, в рамках него ведутся переговоры с фракциями и иностранными партнерами для решения проблем», – отметил народный депутат.

Первая проблема, по словам экс-губернатора Донетчины, – это получение гражданами пенсий и соцвыплат.

«Я предложил вариант, чтобы человек выезжал на неоккупированную территорию и получал выплаты, вне зависимости от того, зарегистрирован он здесь или нет. Он имеет право на пенсию, которую заработал. Есть 2 варианта: первый – человек выезжает на неоккупированную территорию и получает деньги. При желании можно организовать мобильные пункты выдачи денег прямо на блокпостах. Второй: если он выехать не может, то накапливает деньги на счету», – сообщил Тарута.

Остается злободневным для большинства переселенцев и вопрос жилья.

«Инициирован проект закона. Его суть такова: разрешить местным властям при наличии жилья предоставлять его для временного проживания переселенцам. Так можно помочь минимум 20% переселенцев. Если разработать прозрачную спецпрограмму помощи тем, чье жилье повреждено, и обратиться к западным партнерам, думаю, что нам помогли бы. Кроме того, у нас много недостроев по всей стране, их можно отремонтировать. Когда же ничего не решается, люди вынуждены возвращаться назад, на оккупированные территории», – считает народный депутат.

Что касается избирательного права, то, по словам Таруты, сейчас в парламент внесен единый законопроект, согласованный между всеми инициаторами. И у документа есть шансы, чтобы осенью его приняли. Предлагает экс-губернатор Донецкой области и улучшать ситуацию на КПП.

«Ограничения там, конечно, связаны с обеспечением безопасности, но они и провоцируют людей на коррупцию. Мы предлагаем сделать единый стандарт КПП», – сообщил он.

В целом же народный депутат считает, что идет замораживание конфликта на Донбассе, и предлагает «Венский формат» для его разрешения.

«К "Минску" американцы не присоединятся, а в Вене – штаб-квартира ОБСЕ. Без США этот конфликт будет очень сложно решить, ведь эта война – геополитическое противостояние между Россией и Западом. Пока они не договорятся, на территории нашей земли будут военные действия. Также предлагаю убедить Россию ввести временную международную администрацию, которая бы заменила лидеров боевиков "ДНР" и "ЛНР", а на госграницу ввести миротворцев, чтобы исключить переброску вооружения для боевиков. Если не будет "подпитки", силовая фаза ослабеет», – считает Тарута.