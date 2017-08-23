В «ДНР» запретили ввоз российской свинины. Боятся африканской чумы. Новости

В «Донецкой народной республике» запретили ввоз российской свинины. Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Facebook.

«В "ДНР" объявили блокаду России – запретили ввоз российских свиней», – написал Казанский.

Журналист опубликовал «указ» «главного управления ветконтроля и надзора «ДНР», в котором сообщается, что запрет введен с целью недопущения на неподконтрольную украинской власти Донетчину эпидемии африканской чумы. Под запрет попали как живые свиньи, так и связанная с ними продукция – мясо, сало, генетические материалы, шкуры и прочее.

При этом в «документе» уточняется, что запрещен ввоз свинины из Краснодарского края, Московской области, а также из Крыма.