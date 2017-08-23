Ситуация в пунктах пропуска утром 23 августа. Новости

Сегодня утром, 23 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 августа линию разграничения через КПВВ пересекли 50 тыс. человек и 6,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 11149 человек и 1334 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 11563 человек и 1894 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 10737 человек и 2063 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5571 человек и 1210 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10975 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/180;

КПВВ «Марьинка» – 80/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/80;

КПВВ «Гнутово» – 30/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Игорь: «6:00. В Донецк очередь от кольца».

Татьяна: «В Донецк на 8:30 машин почти до Марьинского кольца».

КПВВ «Новотроицкое»:

Дмитрий: «06:51. Новотроицкое: в Донецк много машин. Обратно почти нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.