В Макеевке в водопровод могли попасть химические реагенты, – соцсети (Фото). Новости

В неподконтрольной Макеевке водопроводная вода имеет примеси. Желтый цвет и неприятный запах отмечают пользователи в соцсетях. В подтверждение своих слов жители разных районов публикуют фото.

Вот что пишут пользователи:

Алина: «Водичка из-под крана в Кировском районе».

Тарас: «Восточный! Из-под крана течет непонятно что. Может это "яблочный сок"? Даже не знаю, как это назвать. На питьевую воду явно не похоже!»

Комментарии пользователей в основном ироничны:

Ася: «Это подготовка к чрезвычайным ситуациям))»;

Илья: «Вы попробуйте, может действительно сок»;

Вовчик: «Нефильтрованное))»;

Наталья: «Земля Обетованная, где течет мед и молоко».

Некоторые макеевчане сильно возмущены, другие отнеслись к ситуации с оптимизмом:

Надежда: «Это лучше,чем ее совсем нет».

Отмечают пользователи и странный запах:

Роман: «И болотом воняет»;

Искандер: «Вода воняет дустом».

Высказываются и предположения о том, что в воду попали химические реагенты:

Искандер: «А кто-то помнит, как привезли средства для чистки в гумпомощи? 645 тонн химического реагента! Куда дели?».

Утверждается, что такая ситуация с водой во всех районах Макеевки.

Как ранее сообщалось, жители поселка ЯКХЗ (Ясиноватский коксохимзавод) в неподконтрольной Макеевке (Донецкая обл.) продемонстрировали качество «питьевой» воды, которая поступает к ним по центральному водоснабжению.

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