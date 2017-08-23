В Макеевке в водопровод могли попасть химические реагенты, – соцсети (Фото). Новости

В неподконтрольной Макеевке водопроводная вода имеет примеси. Желтый цвет и неприятный запах отмечают пользователи в соцсетях. В подтверждение своих слов жители разных районов публикуют фото.
Вот что пишут пользователи:
- Алина: «Водичка из-под крана в Кировском районе».
- Тарас: «Восточный! Из-под крана течет непонятно что. Может это "яблочный сок"? Даже не знаю, как это назвать. На питьевую воду явно не похоже!»
Комментарии пользователей в основном ироничны:
- Ася: «Это подготовка к чрезвычайным ситуациям))»;
- Илья: «Вы попробуйте, может действительно сок»;
- Вовчик: «Нефильтрованное))»;
- Наталья: «Земля Обетованная, где течет мед и молоко».
Некоторые макеевчане сильно возмущены, другие отнеслись к ситуации с оптимизмом:
- Надежда: «Это лучше,чем ее совсем нет».
Отмечают пользователи и странный запах:
- Роман: «И болотом воняет»;
- Искандер: «Вода воняет дустом».
Высказываются и предположения о том, что в воду попали химические реагенты:
- Искандер: «А кто-то помнит, как привезли средства для чистки в гумпомощи? 645 тонн химического реагента! Куда дели?».
Утверждается, что такая ситуация с водой во всех районах Макеевки.
Как ранее сообщалось, жители поселка ЯКХЗ (Ясиноватский коксохимзавод) в неподконтрольной Макеевке (Донецкая обл.) продемонстрировали качество «питьевой» воды, которая поступает к ним по центральному водоснабжению.
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