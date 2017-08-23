На неподконтрольную Луганщину не доехали гаджеты на 210 тыс. грн. Новости

Гражданин Украины пытался провезти на неподконтрольную украинским властям территорию Луганской области гаджеты на сумму 210 тыс. грн, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«На контрольном посту "Шахта Родина" пограничники Луганского отряда совместно с работникам фискальной службы обнаружили гражданина Украины, который первозил автомобилем "ВАЗ" на неконтролируемую территорию современные гаджеты на общую сумму более 210 тыс. грн. Товар и транспортное средство переданы ГФС», – сказано в сообщении.