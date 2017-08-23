Покровск: Выпавший из окна мальчик до сих пор без сознания. Главная

Состояние 6-летнего мальчика из Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.), который вечером 22 августа выпал из окна четвертого этажа, остается крайне тяжелым. Об этом сегодня, 23 августа, сообщил главный врач Покровской центральной районной больницы Сергей Шутько.

По словам врача, ночью ребенка прооперировали, чтобы остановить брюшное кровотечение. Мальчик по-прежнему находится в реанимационном отделении Покровской ЦРБ без сознания.

Как ранее сообщалось, что 22 августа в Покровске с четвертого этажа одной из пятиэтажек в микрорайоне «Южный» выпал 6-летний ребенок. В это время его 40-летняя мать, оставив мальчика без присмотра, готовила на кухне ужин. В результате падения мальчик получил многочисленные травмы.