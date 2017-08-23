В «ДНР» судят своих же «военных». Главная

«Военный трибунал ДНР» с начала года рассмотрел 15 уголовных дел в отношении «военнослужащих республики». Об этом сегодня, 23 августа, в Донецке сообщил «председатель военного трибунала» Николай Токаренко (на фото), передают интернет-ресурсы НКТ*.

«С 1 января 2017 года по 30 июня военным трибуналом принято к производству 55 уголовных дел в отношении 104 лиц, 80 из которых находятся под стражей. Рассмотрено 15 уголовных дел в отношении 25 лиц, 20 из которых содержались под стражей», – сказал он.

Токаренко уточнил, что «приговоры» вынесены по 9-ти делам в отношении 13 лиц, 10 из которых находятся под стражей.

Он также доложил о состоянии дел по «военно-полевому суд» при «верховном суде Донецкой народной республики». «По итогам полугодия рассмотрено 32 уголовных дела в отношении 36 лиц, из них в отношении 14 лиц, содержащихся под стражей. По 19 делам постановлен обвинительный приговор в отношении 20 лиц, из которых 12 человек содержались под стражей», — сказал Токаренко.

Как сообщалось ранее, «Уголовный кодекс ДНР» был разработан на основе кодекса УССР 1961 года, где высшей мерой наказания предусмотрен расстрел. «УК ДНР» принят в августе 2014 года. Уже есть несколько решений «судов» как в «ДНР», так и в «ЛНР» с «приговором» – сметная казнь.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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