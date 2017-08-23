Нужно сделать все, чтобы сине-желтый флаг реял над Крымом и Донбассом, – Порошенко. Главная

Нынешнее поколение украинцев должно сделать все для восстановления территориальной целостности Украины, возвращения Донбасса и Крыма под сине-желтый государственный флаг. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время торжественной церемонии поднятия государственного флага на Софийской площади в Киеве, сообщает пресс-служба президента.

«Наш долг – как перед прошлыми, так и перед грядущими поколениями – сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг снова гордо реял над всей территорией Украины, включая Крым, Севастополь, Донбасс», – подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко отметил, что «российских оккупантов от украинского флага корчит, как чертей от ладана», поэтому они и ведут борьбу с проявлениями патриотизма в Крыму и на Донбассе.

По мнению главы государства, трагические и одновременно героические события последних лет превратили национальный флаг в настоящее знамя борьбы за свободу, демократию, независимость.