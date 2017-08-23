Путин должен призвать к прекращению огня на Донбассе публично, – Порошенко. Главная

Президент России Владимир Путин должен приказать войскам на Донбассе прекратить огонь. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке, передает «УНИАН».

Президент отметил, что российский лидер должен публично поддержать перемирие на востоке Украины.

«Мы будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять. Задержка только в связи с тем, что российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит, и от прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории, прекратить стрелять», – заявил Порошенко.

По его словам, важно, чтобы лидеры «нормандской четверки», в том числе Путин, призвали к прекращению огня публично.

«Я подчеркиваю, что этот призыв должен быть сделан публично», – сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 августа в Северодонецке Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр праздновал новоселье. В открытии обновленного здания театра участвовал президент Украины Петр Порошенко.

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