Путин должен призвать к прекращению огня на Донбассе публично, – Порошенко. Главная

Путин должен призвать к прекращению огня на Донбассе публично, – Порошенко

23.08.17 11:39unian.netНовости

Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин должен приказать войскам на Донбассе прекратить огонь. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке, передает «УНИАН».

Президент отметил, что российский лидер должен публично поддержать перемирие на востоке Украины.

«Мы будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять. Задержка только в связи с тем, что российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит, и от прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории, прекратить стрелять», – заявил Порошенко.

По его словам, важно, чтобы лидеры «нормандской четверки», в том числе Путин, призвали к прекращению огня публично.

«Я подчеркиваю, что этот призыв должен быть сделан публично», – сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 августа в Северодонецке Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр праздновал новоселье. В открытии обновленного здания театра участвовал президент Украины Петр Порошенко.

 

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