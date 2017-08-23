«Куркуль» из Лимана может сделать новую стелу для Донетчины (Фото). Новости

Предприниматель из Лимана (Донецкая обл.), который может вырезать из металла любое изделие, с помощью грантов наращивает производство – аналогов его оборудованию нет во всей округе.

Цех металлообработки у Дмитрия Иванова из Лимана начался с увлечения, когда мастер 8 лет назад самостоятельно изготовил пиролизный котел.

Производство постепенно налаживалось в съемном гараже, а когда объемы заказов стали расти, решил расширяться и заниматься предпринимательской деятельностью.

От готовящегося разрушения спас заброшенное здание молокозавода, где и разместил свою мастерскую по работе с металлом. Первый грант предприниматель получил от ПРООН, за эти деньги купил необходимое оборудование для резки изделий из металла.

Затем решил принять участие в программе «Украинский донецкий куркуль», написав бизнес-проект на обновление основных средств производства. Дмитрий уже получил первый транш, купил современный сварочный аппарат. Когда получит остальную сумму, то купит немецкий промышленный компрессор, порошковую камеру покраски.

Раньше мастерам приходилось работать на дедовских аппаратах, которые то и дело выходили из строя. Теперь появилась возможность увеличить производительность труда, уменьшить себестоимость и энергопотребление.

В цехе металлоизделий будет работать единственный в Лимане пескоструйный аппарат.

«Мы режем любой металл, делаем решетки, мангалы, ворота. Среди наших работ – стела в Святогорске, металлическое сердце, фигура повара и белой лошади возле кафе в этом курортном городе. Готов сделать стелу Донецкой области, предложить варианты эскизов и принять участие в тендере на изготовление», – рассказывает Дмитрий Иванов.

Предприниматель настроен переходить от индивидуальных к серийным заказам. Его мастера уже сделали скамейки по заказу «Зеленстроя» в села Лиманской громады, урны для больницы в Краматорске, мусорные баки для детсадов и школ в Лимане.

В поисках новых заказчиков Дмитрий Иванов намерен принять участие в выставке «Восток-Экспо», которая в сентябре пройдет в Киеве.

Источник: Вчасно

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