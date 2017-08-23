Сводка из зоны АТО за 22 августа: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 28 обстрелов украинских позиций, 3 украинских военных ранены, 1 – получил боевую травму. Об этом сегодня утром, 23 августа, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования из минометов и гранатометов били по опорным пунктам сил АТО в окрестностях Новоалександровки и Крымского. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

На приморском (мариупольском) направлении НВФ дважды били из артиллерии калибром 122 мм по опорным пунктам на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20 часов противник выпустил не менее 6 снарядов калибром 152 мм возле Водяного – в район, где вообще нет украинских позиций. Кроме того, в конце суток под минометный огонь дважды попали опорные пункты сил АТО вблизи Гнутово, а из гранатометов противник бил по окрестностям Павлополя.

На донецком направлении напряженная обстановка и в дальнейшем сохраняется в Авдеевский промзоне. Здесь с 19 часов и почти до полуночи НВФ вели огонь по силам АТО из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные накрывали противника плотным огнем. В результате такого противостояния один украинский боец ​​получил ранения. Также вечером и ночью противник открывал огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцево и шахты «Бутовка».

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населенного пункта. При обстрелах украинские подразделения применяли РСЗО, артиллерийские и танковые орудия, минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселков городского типа Донецкий, Фрунзе и Калиново, села Калиновка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».