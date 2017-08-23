Жебривский рассказал детали ремонта водопровода под Торецком. Новости

На Донетчине второй день идут ремонтные работы на водопроводе, поставляющем воду из Горловки в Торецк. Работы ведут три бригады: две вышли со стороны неподконтрольной украинским властям Горловки и одна – из Часов Яра. Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский.

«Второй день продолжаются работы на водопроводе, который поставляет воду из Горловки на Торецк – наконец ремонтники смогли получить гарантии безопасности от российской стороны СЦКК. Почти год на этом участке водопровода из-за повреждений имеем колоссальные потери воды – до 10 тыс. кубов в сутки (планово подается на Торецк 24 тыс. кубов, доходит 14-14,5 – не более). Ремонтируют водопровод три бригады: две вышли со стороны Горловки, одна – из Часов Яра», – сообщил губернатор.

По данным Жебривского, 22 августа ремонтники закрыли два повреждения, сегодня, 23 августа, планируют завершить работы еще на двух.

«Сварочные работы проводят, не отключая водопровод», – отметил глава ОВГА.

Жебривский также сообщил, что перед ремонтными бригадами идут саперы и обследуют территорию.

«В качестве арбитров, наблюдателей и гарантов соблюдения режима тишины на месте находятся и представители Красного Креста», – сообщил Павел Жебривский.

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