В тылу «ДНР»: Карьер в Зугрэсе (Фото). Новости

В последние дни лета жители «Донецкой народной республики» в соцсетях обсуждают любимые места отдыха. В их числе – карьер в Зугрэсе и река Крынка.

Вот что пишут пользователи:

Алина: «Это карьер. Там классно. Водичка прозрачная чистая, но очень холодная, правда»;

Юлиана: «На карьере очень голубая вода»;

Сергей: «Я сегодня немного не доехал до него»;

Роман: «На Крынке чудесно».

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