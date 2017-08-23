В тылу «ДНР»: Карьер в Зугрэсе (Фото). Новости

В последние дни лета жители «Донецкой народной республики» в соцсетях обсуждают любимые места отдыха. В их числе – карьер в Зугрэсе и река Крынка.
Вот что пишут пользователи:
- Алина: «Это карьер. Там классно. Водичка прозрачная чистая, но очень холодная, правда»;
- Юлиана: «На карьере очень голубая вода»;
- Сергей: «Я сегодня немного не доехал до него»;
- Роман: «На Крынке чудесно».
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