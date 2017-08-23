Волкер рассказал о договоренностях с Сурковым . Главная

В ходе переговоров специального представителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым была достигнута договоренность о новой встрече. Об этом накануне визита в Киев сегодня, 23 августа, заявил Курт Волкерв интервью агентству BNS в Литве, комментируя итоги встречи, пишет «Сегодня.ua».
По его словам, встреча произойдет «через пару недель, возможно, через месяц». «Мы договорились снова встретиться, чтобы продолжить, а сейчас я четко дал понять, что мы полностью поддерживаем Нормандский формат и Минские соглашения», – подчеркнул Волкер.
Курт Волкер также рассказал, что в ходе встречи с Сурковым обсуждались переговоры по украинскому урегулированию в Минске. «Минские соглашения очень важны и их необходимо реализовать, но сейчас мы очутились в тупике. Нам нужно освежить оценку, как увеличить безопасность для проживающих в Украине людей», – отметил Волкер.
Он также сказал, что США еще не определились относительно поставок оружия Украине и что этот вопрос в настоящее время весьма активно обсуждается в Вашингтоне.
В целом, Волкер назвал «конструктивными» переговоры с Сурковым. «У меня была возможность услышать о некоторых перспективах России и самому изложить некоторые наши перспективы», – отметил Волкер.
«Статус-кво (на Донбассе, – прим.) – это не хорошо ни для русских, ни для украинцев... Это сейчас просто гуманитарная трагедия. И нам действительно нужно попробовать это изменить, и, считаю, мы договорились делать все, что можем, дабы попытаться это изменить», – добавил американский дипломат.
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