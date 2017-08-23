СБУ предупредила ФФУ о рисках футбольных матчей в Мариуполе. Новости

Служба безопасности Украины предупредила Федерацию футбола Украины о рисках проведения футбольных матчей в Мариуполе. Соответствующее заявление обнародовала спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
«Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной ситуации в районе проведения антитеррористической операции, большого количеств предотвращенных террористических проявлений и угроз проинформировала Федерацию футбола Украины об имеющихся рисках и угрозах в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе», – говорится в сообщении.
При этом Гитлянская отметила, что в случае принятия решения о проведении матча в Мариуполе, СБУ «будет осуществлять все предусмотренные законодательством меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения футбольных матчей в Мариуполе на таком же надлежащем уровне, как и во время предыдущих игр в городе».
Как сообщалось ранее, подразделения полиции Мариуполя способны обеспечить надлежащую безопасность и порядок во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги на стадионе «Ильичевец».
Как отмечалось, на сайте ФК «Динамо» были опубликовали документы, в которых силовые структуры Украины убеждают киевский клуб не ехать в Мариуполь.
Напомним, что внимание к матчам в Мариуполе приковано в связи со скандалом: после выхода в Премьер-лигу ФК «Мариуполь» часть игр должна пройти в Мариуполе. В этой связи представители киевского ФК «Динамо» и львовского ФК «Карпаты» наотрез отказались ехать играть в Мариуполь на календарные матчи. Такое решение поясняется отсутствием гарантий безопасности.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин лично прогарантировал безопасность футболистов, напомнив, что Мариуполь – один из десяти самых безопасных городов Украины. Но заместитель гендиректора ФК «Динамо» Сергей Мохник заявил, что позиция клуба категорична: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень». Он отметил, что «если ничего не изменится, нужно определить резервный стадион. "Динамо" готово сыграть на "Днепр-Арене"».
Позицию клуба подтвердил и вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.
При этом в июне в Мариуполь приехали представители «Динамо» и «Карпат», чтобы лично проверить вопросы безопасности.
Несмотря на это, 16 июля в Мариуполе прошел первый матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Украины по футболу. ФК «Мариуполь» принимал ФК «Верес» (Ровно).
Правоохранители обеспечили безопасность мероприятия, отметив, что игра между ровенской и мариупольской командами прошла без нарушений общественного порядка.
17 августа Федерация футбола Украины приняла окончательное решение: матч между командами «Мариуполь» и «Динамо» (Киев) будет проходить 27 августа в Мариуполе, на стадионе «Ильичевец». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.
В свою очередь «глава ДНР» Александр Захарченко заверил, что распорядился не обстреливать мариупольское направление в период футбольных матчей.
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