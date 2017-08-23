Судоходство в Керченском проливе будет ограничено на месяц. Новости

В период с 5 сентября по 5 октября 2017 года судоходство в Керченском проливе будет ограничено. Об этом сообщает российское интернет-издание «PortNews».

Соответствующее решение было принято Министерством транспорта России. Проект соответствующего приказа также был опубликован Федеральным порталом для размещения нормативно-правовых актов.

Причиной продления режима ограничения судоходства в регионе стал длительный период неблагоприятных погодных условий в Керченском проливе в текущем месяце, из-за чего сроки строительства моста не были выполнены. Для проведения запланированных работ по строительству моста через Керченский пролив режим ограничения судоходства будет продлен с 5 сентября по 5 октября. В рамках указанного периода ограничение судоходства не будет превышать 72 часа.

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