Приговор бразильцу, воевавшему за «ДНР», отменили из-за нарушения его прав. Новости

Апелляционный суд Киева отменил приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Маркусу Лусваргхи, который принимал участие в боевых действиях в зоне АТО в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», из-за нарушений прав обвиняемого во время досудебного следствия и рассмотрения дела в суде первой инстанции, передает ZN.ua.

Апелляционный суд указывает на нарушение принципа подследственности во время рассмотрения дела бразильца. Согласно решению Апелляционного суда, дело было передано Павлогорадским горрайонным судом Днепропетровской области в Печерский суд Киева без соответствующих оснований.

Коллегия судей также установила, что суд первой инстанции нарушил право обвиняемого на защиту.

«Обвиняемый, не понимая объем своих прав, согласился на проведение судебного заседания в порядке ч.3 ст.349 УПК Украины, чем сузил свои права», - пояснили в суде.

Кроме того, Лусваргхи заявил о применении к нему во время следствия физического насилия. В апелляционном суде сочли это доказательством несправедливости обвинительного приговора, в основу которого положены показания, полученные под пытками.

«Согласно практике ЕСПЧ при отсутствии убедительных объяснений со стороны правоохранительных органов о причинах возникновения телесных повреждений у лиц, находящихся под стражей и позже сделавших заявления о применении к ним пыток, национальные суды должны делать выводы о нарушениях прав человека в связи с незаконными методами ведения следствия. Кроме того, такие факты свидетельствуют о несправедливости уголовного производства в целом, в частности обвинительного приговора, в основу которого положены показания, полученные с такими нарушениями», – сказано в сообщении.