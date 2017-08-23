В Марьинке, Красногоровке и Авдеевке от обстрелов пострадали около 2,5 тыс. домов (Фото). Новости

В Авдеевке, Марьинке и Красногоровке за время боевых действий пострадали около 2,5 тыс. домов. Такие данные приводит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«В Авдеевке, Марьинке и Красногоровке проводим аварийный ремонт поврежденного жилья. Число домов, которые в результате рашистских обстрелов нуждаются в ремонте, впечатляет: по Авдеевке – около полутора тысяч, по Марьинке и Красногоровке вместе – более тысячи. Но проблема в том, что закон запрещает нам выделять средства на восстановление частного жилья. Впрочем, мы нашли формулу: выделили материальный резерв 35 млн грн на закупку материалов, на ремонт 130 домов нам материалов предоставил Красный Крест», – написал Жебривский.

Губернатор также отметил, что «гражданские» строители отказываются работать в этих городах, поэтому были сформированы бригады из числа сотрудников ГСЧС.

«Конечно, кое-кто не хочет восстанавливать свое жилье, потому что обстрелы продолжаются, кое-кто хочет вместо шифера металлочерепицу – всем, как говорится, не угодишь. Но на самом деле те люди, которые хотят, чтобы их дома были отремонтированы не хуже, а возможно еще и лучше, чем до войны, мы это должны обеспечить, и мы это обеспечим», – резюмировал Жебривский.