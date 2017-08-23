Для участников АТО построят реабилитационный центр на Днепропетровщине (Фото). Новости

Современный реабилитационный центр для участников АТО собираются построить «с нуля» в Днепропетровской области. Начать строительство центра планируют в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной админисрации.

По словам главы ДнепрОГА Валентины Резниченко, в нем будут предоставлять комплексную социальную, медицинскую и психологическую помощь. Там будут все условия для физического и психологического восстановления украинских бойцов.

«Защищать Родину из Днепропетровщины в зону АТО отправилось наибольшее число ребят, больше всего раненых приняли и наши больницы. Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу – создать современный реабилитационный центр для наших Героев. Комплекс, в котором военные смогут восстановиться после ранений и психологических травм, планируем построить «с нуля». Уже начали проектирование», – рассказала Валентин Резниченко.

При создании нового реабилитационного центра используют лучший мировой опыт. Планируется оборудовать три отделения на 20 человек каждое. В центре собираются построить бассейн, комплекс для водных процедур, солевую комнату, физиотерапевтический и массажный кабинеты, создать зал психологической разгрузки. Также, будут предусмотрены условия и для бойцов, ограниченных в передвижении.

Как отметила Резниченко, реабилитационный центр для воинов АТО будет самым современным в Украине. «Построим комплекс совсем не похожий на больницу, по дизайну это будет скорее комфортный отель», – подчеркнула она.

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