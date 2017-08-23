В Жованке обстрелян пункт выдачи гуманитарной помощи (Фото) . Новости

В Жованке (часть пгт Зайцево, Бахмутский р-н, Донецкая обл.) рядом с волонтерским центром прилетел снаряд. Об этом на своей в Facebook сообщила волонтер Елена Розвадовская.

«Ты никогда не можешь быть уверенным, где безопасно, а где смерть. Вот, например, первое фото я сделала несколько дней назад. Это выдача гуманитарки местным жителям перед волонтерским центром госпожи Людмилы (все его знают). Два следующих фото сделаны сегодня. На то же место, где люди постоянно собираются, вчера прилетел снаряд. Посреди дня. Снаряд застрял в асфальте, и его так красиво огородили (так маркируют опасные места, поэтому если такое видите, то не подходите туда ковырять ничего)», – написала волонтер.

В момент обстрела людей там не было. Обошлось без жертв. «На том же месте несколько дней назад по нам стрелял снайпер. Прицельно. Место пристреляно уже», – отметила Елена Розвадовская.

Волонтер добавила, что в поселке всего трое детей. «Они еще в школу не ходят, а уже хорошо знают, что над ними летает, и "ложится" в огородах», – резюмировала Елена.

Читайте также: