В лицее Бахмута появилась спортплощадка с искусственным покрытием (Фото). Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) на базе многопрофильного лицея ООШ №11 открыли спортивную площадку с искусственным покрытием за средства бюджета, а также вручили сертификаты на 6 спортивных площадок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Кроме того, губернатор посетил Бахмутский молодежный центр «Перспектива», который был открыт по программе «Достойная страна для достойных людей».

Павел Жебривский отметил, что вложенные средства работают и приносят пользу молодежи Бахмута. «Приятно, что вложенные сюда средства – 270 тыс. грн из областного и 100 тыс. грн из местного бюджета, работают и приносят пользу молодежи. А она в Бахмуте активна. По их инициативе только в этом году в городе уже реализовано 3 проекта – "Зеленая остановка", "Эко-фестиваль" и "Открытая концертная площадка"», – подчеркнул Жебривский.

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