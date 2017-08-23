ГПУ составила в отношении Жириновского сообщение о подозрении. Новости

Управление надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составили сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины в отношении гражданина Российской Федерации Владимира Жириновского. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации В. Жириновский, находясь на территории г. Москвы, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных отделений этой партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России», – сказано в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что за счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, «указанная группа под руководством В. Жириновского, действуя, в том числе, по просьбе главы террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями», некоторые из которых использовались во время боевых действий против военных и правоохранительный подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.

По этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы Генеральная прокуратура составила в отношении Владимира Жириновского сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

В пресс-службе также отметили, что санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.