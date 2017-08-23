Донецк предгрозовой (Фото). Главная

Донецк предгрозовой (Фото)

23.08.17 17:53dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В Донецке, как и по всей Украине, начался сезон августовских гроз. После летней жары дождь пришел в Донецк 22 августа. Фото предгрозового города жители опубликовали в соцсетях.

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