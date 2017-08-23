Полиция Донетчины будет принимать звонки из Закарпатья (Фото) . Новости

Мобильное приложение «Полиция 102», которое используется на Донетчине, теперь доступно и для жителей Ужгорода. Такая возможность появилась благодаря совместному проекту полиции двух областей «Восток и Запад – вместе». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сегодня, 23 августа, в режиме реального времени прошло тестирование современного мобильного приложения в Ужгороде. Презентацию во время телемоста провел один из разработчиков проекта, заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции «102» областного главка полиции Донетчины Денис Пефтиев.

Теперь, звонок из Ужгорода на мобильное приложение «102» будет поступать как в полицию Закарпатья, так и в колл-центр UASC полиции в Донецкой области. После анализа в Едином аналитическом сервисном центре, необходимая информация возвращается в полицию Ужгорода. Несмотря на большое расстояние между областями, эта процедура занимает всего несколько секунд, ведь она полностью автоматизирована.

Во время презентации мобильное приложение проверили в действии. По легенде «злоумышленник» прямо посреди улицы похитил ребенка и посадил в автомобиль. Девочка успела нажать кнопку экстренного вызова полиции на своем смартфоне. В то же время случайный прохожий, увидев похищение, успел сфотографировать номер машины и, с помощью мобильного приложения, прислал фото вместе с кратким описанием в полицию. За считанные минуты поставленная задача была выполнена: заложница освобождена, похитителя задержали.

«На Донетчине» уже около 2 тыс. абонентов пользуются этим мобильным приложением фактически как базовой платформой. В данный момент мы развиваем его использование во всех учебных заведениях Донецкой области. С подключением Закарпатской области мы сможем модернизировать и развивать программу на более высоком уровне. Сейчас есть все возможности плодотворного сотрудничества и развития данного мобильного приложения в других регионах, – отметил начальник ГУ НП в Донецкой области Виталий Невгад.

В свою очередь, начальник ГУ НП в Закарпатской области Роман Стефанишин поблагодарил полицию Донетчины за возможность работать в удобных, современных условиях. «Думаю, наше тесное сотрудничество будет продолжаться, ведь у полиции Закарпатья и Донетчины есть много совместных проектов, которые будем продолжать», – подчеркнул глава закарпатской полиции.

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